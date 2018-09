Diese Schauer-Geschichten sollen aber der Vergangenheit angehören. Das Motto ist klar: neue Halle, neues Team, neuer Coach - und neue Energie! Mit dem Umzug in den brandneuen Raiffeisen Sportpark in der Grazer Hüttenbrennergasse hofft der Klub, den Turnaround zu schaffen und in Graz Basketball wieder „salonfähig“ zu machen. „Wir haben viel Potenzial in der Mannschaft und sind in der Tiefe des Kaders so stark wie noch nie seit meiner Rückkehr“, applaudiert auch Ex-Spanien-Legionär Anton Maresch seinem Vorstand und Neo-Coach Milos Sporar. Der slowenische Trainer kann mit Keevin Tyus, Jonathan Hudson und CJ Turman auf drei US-Amerikaner zurückgreifen; mit Luka Nikolic hat er dazu ein vermeintliches serbisches Wunderkind dabei. Dazu wurde Ian Moschik von Meister Kapfenberg geholt und Ex-Fürstenfelder Jakob Ernst gilt als eines der größten österreichischen Talente.