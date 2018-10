Eine Rutsche mit Aussicht auf die Mozartstadt

Und beobachtete dieser Tage höchstpersönlich, wie ein markanter Bestandteil des künftigen Spaßbades installiert wurde: Die Rutsche! Angeliefert aus Deutschland, per Kran in den dritten Stock des Rohbaus gehievt und dort montiert. „Alles hat super funktioniert“, so Tobias Machelett von der zuständigen Firma „World of Slides“.