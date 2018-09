Tipps für Miete, Kauf und Kredit

Angesichts der hohen Immobilienpreise rechnet sich Eigentum auch erst in vielen Jahren. Alleine die Nebenkosten (Grunderwerbsteuer, Grundbuchgebühr, Notar usw.) verteuern den Kaufpreis um rund 10 Prozent, was locker die Mietkosten zweier Jahre bedeutet. Manche Untersuchungen nehmen daher an, dass man in Wien und Salzburg über 31 Jahre, in Eisenstadt immer noch 16 Jahre braucht, ehe Miete teurer als Kauf wird. Setzt man auf weiter steigende Immobilienpreise, dann verkürzt sich dieser Zeitraum zwar stark - davon hat man aber nur etwas, wenn man sein Domizil auch wieder verkauft.