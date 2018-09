Posse um Parkplätze am Landesgericht Korneuburg

Der Erlass des Ministeriums betrifft alle Gerichte: Für Abstellplätze auf Justizgrund werden Gebühren verrechnet. „Der Bund darf Leistungen nicht verschenken, alle werden gleich behandelt“, so Sektionschef Michael Schwanda. Was in Großstädten verständlich ist, wird in Korneuburg zum Problem. Für die Mitarbeiter ist die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln unmöglich, andere Parkplätze gibt es nicht.