B 320: Das Ennstal will Taten sehen

Was tun mit der B 320? Das haben wir mit Betroffenen an drei Orten im Ennstal besprochen: beim Roten Kreuz in Liezen, bei der Schladminger Feuerwehr und im Gasthaus Poschenhof in Wörschach (siehe weitere Berichte zum Thema). Fazit: Kaum jemand fordert noch ernsthaft den einen großen Wurf, etwa eine neue Autobahn. Aber alle wollen endlich Taten sehen - und das Ende des Lkw-Transits.