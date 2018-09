Teurer Umbau: Mit dem Aufzug in den Ruin

So wie jenes in der Grazer Wiener Straße, in dem Ingrid Moretti wohnt - Baujahr: 1968. „Wir haben sechs Lifte, die nun allesamt nachgerüstet werden müssen“, sagt die 78-Jährige. Kostenpunkt: 500.000 Euro. Das macht für jede der 132 Hausparteien knapp 3800 Euro. Bei ihr im Haus würden viele Pensionisten wohnen, die jeden Euro umdrehen müssen: „Die Leute haben das Geld nicht“, sagt Moretti, die deswegen eine Bürgerinitiative gegründet hat.