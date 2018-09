Diese Vierbeiner suchen ein neues Zuhause

Mary und Coco sind eine siebenjährige, kastrierte Jagdhundmischlingsdame sowie eine dreijährige, unkastrierte Mischlingsdame, beide ca. kniehoch. Sie werden als bewegungsfreudige, aktive, verspielte, intelligente Vierbeiner beschrieben, die einerseits Beschäftigung und Auslastung lieben und brauchen, andererseits aber auch gemütliches Kuscheln und Schmusen schätzen. Mary und Coco kennen die Stadt aber lieben den Garten. Sie haben ihr Zuhause wegen plötzlicher Krankheit ihres Menschen verloren. Rückfragen bitte per Mail an susi.r@gmx.at - die Hunde befinden sich derzeit in 2403 Regelsbrunn.