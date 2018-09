Rotes Kreuz: Neue Zentrale im Süden von Graz

Das Rote Kreuz ist weit verstreut: Das Ausbildungszentrum ist in Laubegg in der Südsteiermark, das Jugend-Rot-Kreuz befindet sich in Graz in der St.-Peter-Hauptstraße, die Rettungsleitstelle in der Straßganger Straße und der Landesverband mit dem Blutspendedienst in der Merangasse. Künftig sollen alle diese Einrichtungen in einem Gebäude untergebracht sein.