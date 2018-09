Das sind die teuersten Schuhe der Welt!

Bei diesen High Heels fangen wohl die Augen so mancher Frau zu funkeln an: Das vergoldete und diamantenbesetzte Paar Schuhe ist nämlich das teuerste der Welt! Stattliche 17 Millionen Dollar muss man da auf den Tisch legen, wenn man seiner Liebsten ein ganz besonderes Geschenk machen will.