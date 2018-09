Zahnspange: Nur Salzburg ohne Vertrag!

Die eine Seite widerspricht der anderen. Zwischen den Zeilen sind auch unterschiedliche medizinischen Ansichten zu hören. Wie früh braucht ein Kind eine Zahnspange? Wann ist der beste Zeitpunkt für eine festsitzende Regulierung?

Dr. Andrea Koren leitet das Zahngesundheitszentrum der GKK (ohne Kieferorthopäden): „Wichtig ist, dass die Funktion gegeben ist. Die Biss-Situation muss harmonisiert werden.“

Dass Fehlstellungen ausgeglichen werden sollten, steht außer Frage. Es gibt verschiedene Arten von Zahnspangen, die abnehmbare und die festsitzende. Neben kosmetischen Aspekten kann es auch zu Muskelverspannungen oder massiveren Spätfolgen führen. Und Prof. Adriano Crismani von der Universitätsklinik für Kieferorthopädie in Innsbruck ergänzt: „Kinder, die unter einer stärkeren Rücklage des Unterkiefers leiden (“Hasenzähne„), haben ein um 50 Prozent höheres Risiko, sich Zähne komplett auszuschlagen.“ Etwa 35 Prozent sind betroffen.

Häufig kommt auch der Kreuzbiss vor (obere Zahnreihe steht beim Zubeißen innerhalb der unteren).

Rund 30 Prozent haben schwerwiegende Fehlstellungen, die in Stufe 4 und 5 (Gratis-Zahnspange) fallen. Gestritten wird über die Einstufungen. Dr. Koren kontrolliert für die GKK die Einschätzung der Vertragsärzte: „Es gibt einen Index mit ganz klaren Vorgaben.“

Die Zahnärzte kritisierten, dass die Gratis-Spange zu spät starte. Es sei nicht die beste Behandlung für die Patienten möglich, so Zahnärztekammer-Präsident DDr. Martin Hönlinger. Das stimme so nicht, kontert die GKK in Salzburg.