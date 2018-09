Pensionistin erstochen: 20 Jahre Haft für Mörder

Mit 20 Jahren Haft für einen 59-Jährigen ist am Dienstagabend ein zweitägiger Mordprozess in Wiener Neustadt zu Ende gegangen. Der Niederösterreicher wurde schuldig gesprochen, im Oktober des Vorjahres eine 70-Jährige in deren Wohnung in Neunkirchen mit 35 Messerstichen getötet zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig, weil Staatsanwaltschaft und Verteidigung keine Erklärung abgaben.