Bruder und Schwester mit Messer bedroht

Ein 36-Jähriger hat am Montag im obersteirischen Spielberg mit 3,5 Promille intus seine Geschwister mit einem Messer bedroht. Seinen Bruder verletzte er mit der Waffe leicht am Finger. Der Mann gilt laut seiner Familie als psychisch krank. Er ließ sich festnehmen und äußerte dann Suizidabsichten. In der Nervenklinik in Graz nahm man den Verdächtigen allerdings nicht auf, hieß es am Dienstag.