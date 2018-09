Zwei Mal zugestochen: „Ich wollte niemanden töten“

Das Messer, so der zweifache Vater, habe er auch nur „zufällig“ mitgehabt. Weil er in Panik geriet, packte er die Waffe aus. Ein aggressives Verhalten war jedenfalls auf Überwachungsvideos zu sehen. Die Erinnerungslücke erklärte der Vorbestrafte mit seinem Vodka- und Kokain-Konsum. Intus hatte er 0,4 Promille. Eine Gewaltbereitschaft, wie ihm der Neuropsychiater attestierte, verneinte er: „Ich bin kein gewalttätiger Mensch.“ Dabei hat C. schon getötet: 1997 in Albanien, mit einer AK47. 13 der 17 Jahre langen Haftstrafe saß er ab und flüchtete nach Österreich.