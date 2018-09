AMS-Spezialermittler nehmen Faulenzer ins Visier

„Der heimische Arbeitsmarkt boomt, und es gibt mehr freie Stellen“, sagt Sven Hergovich, AMS-Chef in Niederösterreich: „Dazu kommt, dass der Bedarf an Fachkräften groß ist.“ Dass Jobsuchende trotzdem wiederholt angebotene Stellen ablehnen, ist Hergovich ein Dorn im Auge. Deshalb hat er ein eigenes Team aufgestellt, das ab sofort solche Personen aufspüren soll. Steht der Verdacht auf die „Vereitelung eines Arbeitsangebots“ - so lautet der Vorwurf im Fachjargon - im Raum, wird der Betroffene streng kontrolliert. Die drohenden Konsequenzen reichen bis zur Sperre des Arbeitslosengeldes.