„Das Zusammenleben mit Wölfen ist doch möglich“

„In den rumänischen Südkarpaten etwa leben 3000 Wölfe auf einem Territorium, das deutlich kleiner als Österreich ist. Sie waren dort immer heimisch. Dennoch gibt es in diesem Land deutlich mehr Schafe auf den Almen als in Österreich. Wir müssen also nach praktikablen Lösungen mit Hunden und Hirten suchen“, bringt VgT-Obmann Martin Balluch seine Erfahrungen in Osteuropa in die laufenden hitzigen Raubtier-Diskussionen ein.