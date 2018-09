„Fabienne“ richtete kaum Schäden an

Das Sturmtief „Fabienne“ hat bisher in der Steiermark vereinzelte Schäden im Ennstal in der Obersteiermark sowie im Norden der Oststeiermark hinterlassen. In den südlichen Regionen der Steiermark sowie auch in Graz haben die Bewohner bis Montagvormittag kaum bis nichts von den Windböen abbekommen.