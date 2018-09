Polizisten stoppten Einbrecher-Banden

In der Justizanstalt der Landeshauptstadt befindet sich derzeit auch ein georgisches Täterquartett. Die vier Männer im Alter von 29 bis 37 Jahren dürften für mindestens zehn Einbrüche in Wohnungen und Häuser in den Bezirken St. Pölten, Krems, Melk, Tulln sowie Korneuburg verantwortlich sein. Auch in Oberösterreich war die gut organisierte Bande bereits seit dem Sommer 2017 aktiv. Neben der Schadenssumme von rund 40.000 Euro hat die Bande zudem weitere Eigentums- und Gewaltdelikte in anderen EU-Ländern auf dem kriminellen Kerbholz.