19-Jähriger fuhr Auto des Vaters zu Schrott

Den PKW seines Vaters lenkte ein 18-jähriger Österreicher in Telfs Samstag gegen 2 Uhr Früh auf der B 171 im Bereich der sogenannten „Telfer Allee“ in Fahrtrichtung Westen. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der PKW auf die Gegenfahrbahn und von dort aus weiter über die Böschung (südseitig) auf die parallel verlaufende Nebenfahrbahn. Schließlich prallte der PKW frontal in einen der dortigen Bäume.