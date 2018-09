Kinder besuchen die Schule des Lebens

Virgil, Anna, Christian und Tobi sind seit einem Jahr Mitglieder bei der bayerischen Saaldorfer Tanzlmusi. Die jungen Musiker durften beim Dreh gleich zwei Instrumentenbauer kennenlernen: Ziachbauer Georg Öllerer in Freilassing und Harfenbauer Thomas Fischer in Traunstein. „Wir hatten viele Fragen an die Meister. Wir haben gelernt, für was die einzelnen Teile einer Ziach sind, wie man das Instrument stimmt und wir durften sogar den Stoffstreifen aus Leder mit Knochenleim auf den Balg kleben“, schwärmen die Protagonisten der neuen Sendung für die ganze Familie. Die zweitägigen Dreharbeiten waren dann doch anstrengender als gedacht, gesteht sich das Quartett ein.