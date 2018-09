Leobner Opposition: „Bürgermeister angezählt“

Trotz der beachtlichen Würfe gab’s in Leoben am Freitag dennoch nur ein Thema: dass Ex-Citymanger Anton Hirschmann bei der nächsten Gemeinderatswahl kandidieren will. Listen-Sprecher Walter Reiter reibt sich bereits die Hände: „Wahrscheinlich ist auch ein bekannter Betriebsratschef der voestalpine im Team mit dabei. Bürgermeister Wallner ist jedenfalls angezählt.“