Steirische Wirtschaft will Wissensdurst stillen

„Besonders im Bereich Digitalisierung und in rechtlichen Fragen holen die steirischen Unternehmen jetzt nach“, sagt WIFI-Leiter Martin Neubauer. So konnten etwa 131 zertifizierte Datenschutzbeauftragte ausgebildet werden. Mit 46 Prozent besonders groß war die Steigerung bei den IT-Ausbildungen. Auch die FH Campus 02 erweitert laut Rektorin Kristina Edlinger-Ploder in diesem Bereich ihr Angebot mit dem Bachelorstudiengang Business Software Development.