Robert Unterweger wird neuer Chef beim ORF Tirol

Die Suche nach einem neuen Landesdirektor für den ORF Tirol ist zu Ende. Der ORF-Stiftungsrat hat am Donnerstag den derzeitigen Chefredakteur des Landesstudios Tirol, Robert Unterweger, einstimmig zum neuen ORF-Landesdirektor in Tirol bestellt. Die Funktionsperiode des neuen Landesdirektors beginnt am 1. Jänner 2019. Er folgt damit Helmut Krieghofer, der in Pension geht.