Mann (78) stürzte 300 Höhenmeter in den Tod

Am Mittwochmorgen starteten zwei deutsche Alpinisten ihre Tour. Der 78-Jährige und sein 67-Jähriger Begleiter gingen von der Stüdlhütte im Gemeindegebiet von Kals am Großglockner über das Teischnitzkees zum Einstieg des Stüdlgrats. Von dort stiegen die beiden Männer laut Polizeibericht seilfrei in Richtung des Gipfels auf.