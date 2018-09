„Tirollywood“: Wo (Film-)Träume wahr werden

Nirgendwo auf der Welt werden mehr Filme gedreht, als in Indien. Fast nirgendwo auf der Welt gibt es mehr Publikum, als in Indien - und nirgends wird der Zauber so schön wahr, als in Innsbruck. Eine indische Delegation aus Produzenten, Regisseuren und Schauspielern reiste vergangene Woche quer durch Österreich auf der Suche nach neuen Drehorten. Die „Tiroler Krone“ begleitete sie durch Innsbruck.