Kletterer als Kulisse für erstes WM-Radrennen

Brückenschlag in den Süden

Weiter gearbeitet wird auch am Ötztal-Radweg, mit dem man talauswärts bereits in Umhausen angelangt ist. Am Ende steht eine 52 Kilometer lange Strecke um 6,5 Millionen Euro. Eine Vision ist der „Rad-Brückenschlag“ über das Timmelsjoch nach Meran, was künftig Fernradfahrer anlocken soll. Gesamtziel ist das Ötztal als führende Tiroler Rad-Destination.