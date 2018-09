Erzdiözese entwickelt Leitprojekte für die Zukunft

Mit dem Zukunftsfest vom 21. bis 24. September will die Erzdiözese ein Zeichen des Aufbruchs und Hinausgehens zu den Menschen setzen. Am 22. September werden in der Kollegienkirche in der Stadt Salzburg alle 42 Projekte präsentiert, die für den Zukunftsprozess eingereicht wurden. Gleichzeitig wird auch “1300 Jahre Heiliger Rupert„ gefeiert. Nach dem Motto “mehr Hinausgehen„ wird beim Rupertikirtag eine überdimensionale Rupertfigur mit Bischofsstab und Salzfass seine Runden ziehen. Ein Begleitteam wird offene Ohren für die Anliegen der Leute haben und sich Zeit für Gespräche nehmen, sagte Greiner. In drei Jahren wird in der Erzdiözese analysiert, was bei den Leitprojekten weitergegangen sei, “wir wollen nicht wieder 20 Jahre auf die nächste Diözesanversammlung warten".