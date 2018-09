Tiroler Gletscher gibt Muli-Mumie aus 1960ern frei

In Rekordsommern wie dem heurigen verlieren die Gletscher überdurchschnittlich viel Masse und geben tiefe Einblicke in die Vergangenheit. So auch im Tiroler Ötztal! Nachdem vor wenigen Wochen auf dem Rotmoosferner ein Fahrrad ausgeapert ist, wurden nun bei Vent Überreste eines Mulis (Kreuzung zwischen Esel und Pferd, Anm.) entdeckt. Es könnte aus den 1960er-Jahren stammen.