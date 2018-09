Sekundenschlaf führte zu Unfall in Lermoos

Um 15.50 Uhr war die Frau in ihrem Pkw auf der Fernpassbundesstraße in Richtung Reutte unterwegs, als sie offenbar kurz einschlief. Die 75-Jährige kam dadurch in den Gegenfehrverkehr und fuhr auf vier Motorradfahrer zu. „Sie streifte dabei mit einem Außenspiegel den Lenker des ersten Motorrades“, schildert die Polizei. Der 74-jährige Biker schaffte es einen Sturz zu vermeiden, wurde aber schwer an der Hand verletzt.