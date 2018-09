Kollision und Überschlag: Pensionist alkoholisiert

Zum Unfallhergang laut Polizei: Gegen 17.00 Uhr lenkte die 74-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz ihren Pkw auf der B69 von Weitersfeld an der Mur in Richtung Mureck. Zur gleichen Zeit fuhr ein 83-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung mit seiner Ehefrau mit seinem Pkw in die entgegengesetzte Richtung.