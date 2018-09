„Das wirft kein gutes Licht auf uns“

Ist Bürmoos nun ein Trainer-„Friedhof“? „Von allen Trainern in den vergangenen Jahren wurde nur Ovesny rausgeschmissen“, beteuert Eckschlager. Wer Trappl als Achter seit 2015 beerben soll, bleibt weiter offen. Sportlich hat man ohnehin andere Sorgen: Beim 2:2 in Adnet geriet man mit der ersten Chance in Rückstand, drehte die Partie alsbald. In Überzahl folgte am Ende aber die kalte Dusche: Statt Freistoß für die Gäste nach Foul an Switil gab’s einen für Adnet, weil Switil den Ball mit der Hand berührte. Schnöll traf ins Kreuzeck - 2:2 in Minute 94! Die nächsten Aufgaben sind noch knackiger: Die Austria und Neumarkt daheim, Eugendorf auswärts.