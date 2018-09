In Österreich klar die Nummer eins

Er ist nicht aufzuhalten: Melih Kirim, derzeit bester Stürmer im rot-weiß-roten Amateurfußball! Beim 3:1-Sieg von Lend über Tabellenführer Bruck steuerte der Türke erneut zwei Tore bei, liegt so nicht weniger als elf Treffer vor Österreichs Nummer zwei, Lukas Krcmarik (Albrechtsberg/NÖ). Zum zwischenzeitlichen 2:1-Führungstreffer traf Kirim nach einem scharfen Stanglpass. Beim 3:1 nutzte er einen Abspielfehler der Brucker. „Melih ist seit Wochen sehr gut drauf und könnte locker schon bei 40 Toren stehen. Er traf noch zusätzlich zweimal die Stange“, weiß Coach Buchsteiner, was er an Kirim hat, will aber auch die anderen Spieler im Team nicht vergessen. „Es braucht auch Mitspieler, dass man so viele Tore erzielt.“ Unter anderem den zweitbesten Scorer Topcu, der den von Kirim herausgeholten Elfer in der Startphase des Matches verwandelte. „Unser Sieg ist auch für die Liga nicht schlecht, denn so kann Bruck nicht davonziehen. Wenn wir unsere Möglichkeit auf den Aufstieg erhalten, wollen wir die auch nutzen“, meinte Buchsteiner.