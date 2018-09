Mit Schreckschusspistole Salutschüsse abgefeuert

Ein 40-Jähriger hat am Samstagvormittag in Kirchbichl mehrere Schüsse vom Balkon seiner Wohnung abgegeben. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Waffe um eine Schreckschusspistole, teilte die Polizei mit. Als Motiv gab er an, dass er anlässlich seines Geburtstags Salutschüsse abgegeben habe.