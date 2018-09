Softgun-Schütze traf eine Frau und einen Lenker

Wer schoss an zwei April-Tagen aus einem Fenster eines Wohnhauses in der Linzer Bundesstraße in Salzburg? Der Angeklagte, ein serbischer Schüler (16), sagt: „Ich war es nicht.“ Zwei Personen wurden damals von den harten Plastikkugeln getroffen: eine Spaziergängerin und ein Autofahrer. Doch keiner sah, wer abdrückte.