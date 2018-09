Prozess nach Strahlenunfall endet mit Diversion

Der Prozess nach einem Strahlenunfall an der Innsbrucker Universität im Jahr 2013 hat am Freitag am Tiroler Landesgericht mit einer Diversion geendet. Der Richter hatte diese den beiden Angeklagten angeboten. Der Erstangeklagte soll 3000 und die Zweitangeklagte 500 Euro entrichten. Bei Bezahlung wird das Verfahren eingestellt.