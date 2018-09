Mann randalierte bei Polizei: 4 Beamte verletzt

Völlig ausgerastet ist ein Nigerianer auf der Polizeiinspektion am Salzburger Hauptbahnhof. Der Mann hatte zuvor einen Schlafplatz gesucht und wurde auf die Notschlafstelle in der Fürbergstraße verwiesen, was ihm aber nicht passte. Der 29-Jährige fing an zu randalieren. Vier Beamte wurden verletzt, ehe der Wütende festgenommen werden konnte.