Atomic-Chef: „Unser Standort hier ist unschlagbar“

Der Chef der Salzburger Skifirma Atomic mit Sitz in Altenmarkt sieht in einer möglichen Übernahme durch den chinesischen Sportartikel-Konzern Anta Sports keine Gefahr für das Werk in Altenmarkt. „Unser Standort hier ist unschlagbar. Ich habe keine Befürchtungen, dass wir abwandern müssen“, sagte Wolfgang Mayrhofer.