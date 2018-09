Große Ehrung für Innsbrucker Universitäten

Große Ehre wurde am Donnerstag der Universität Innsbruck und der Medizinischen Universität Innsbruck zuteil. Der zum ersten Mal vergebene „Nurturing Talents Price“ ging im Rahmen einer Veranstaltung in Wien an die beiden Unis. Sie erhalten den mit je 10.000 Euro dotierten Anerkennungspreis für ihre Talenteförderung im Zusammenhang mit dem Europöischen Forschunsrat (ERC), teilte die Forschungsförderungsgesellschaft FFG mit.