Stopptafel missachtet und Radfahrer „abgeschossen“

Der 52-jährige Deutsche war am Mittwoch um 19.30 Uhr mit seinem Rennrad auf der Weißhauslandesstraße (L396) von Füssen kommend in Richtung Vils unterwegs. Zur selben Zeit lenkte ein 30-jähriger Albaner seinen Pkw von einer Raststätte in Richtung Auffahrt Fernpassstraße (B179) bzw. Verkehrsknoten Vils. Bei der Kreuzung missachtete er jedoch eine Stopptafel und fuhr weiter. Der deutsche Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, kollidierte mit dem Pkw und wurde auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt dabei erhebliche Verletzungen und wurde mit der Rettung ins Krankenhaus Füssen eingeliefert. Der albanische Autolenker blieb unverletzt.