791 Dinge flogen von Ladefläche auf Autobahnen

Steiermark führt Rangliste an

In der Steiermark registrierte die Asfinag im Vorjahr 791 Fälle und damit die meisten in Österreich. Platz zwei dieser traurigen Statistik belegt Salzburg (703), gefolgt von Niederösterreich (399), Vorarlberg (375), Tirol (315) und Kärnten (279). Lediglich 42-mal mussten Asfinag-Mitarbeiter im Burgenland ausrücken. Auch in Oberösterreich (153 Fälle) und Wien (175) war die Situation noch relativ normal.