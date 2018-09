Hobbysportler stürzten ab

Trotz sofortigen Notmanövers begann über Seitenstetten der Hauptschirm der 24-jährigen Hobbysportlerin aus Gmunden (OÖ) zu rotieren. Und das in 1000 Meter Höhe. Es grenzt an ein Wunder, dass die hart am Boden aufprallende Frau zwar mit schweren Verletzungen, aber lebend ins Unfallkrankenhaus Linz geflogen wurde.