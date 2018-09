Hampden Park bleibt Heimat von Schottlands Fußball

Der Hampden Park in Glasgow wird auch in Zukunft der Austragungsort für die Fußball-Länderspiele der schottischen Nationalmannschaft bleiben! Das teilte der schottische Fußballverband (SFA) nach einem längeren Entscheidungsprozess am Dienstag mit. Gleichzeitig gab die SFA bekannt, dass sie das Stadion kaufen werde.