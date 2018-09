Auftakt zur Ticket-Jagd

Das lange Warten ist zu Ende. Acht heimische Athleten klettern morgen in den Flieger nach Berlin, wo die Olympia-Quali mit der Premiere League loslegt. Startschuss zu einer beinharten Ausscheidung über eineinhalb Jahre, nach der es nur die ersten Vier in der Gesamtwertung jeder der sechs Klassen nach Tokio schafft. Vier weitere Startplätze werden im Mai 2020 in Paris ausgekämpft, ein Ticket steht Gastgeber Japan zu, das zehnte behält sich die WKO-Kommission als Wild Card selbst vor.