Uhr geraubt, Brüder bedroht: 19-Jähriger in Haft

Die Vorfälle ereigenten sich in der Nacht auf Sonntag gegen Mitternacht: Der in Wien wohnhafte 19-Jährige zwang in der Nähe eines Lebensmittelgeschäftes einen 15-Jährigen aus dem Bezirk Leoben mit erhobener, geballter Faust, die Armbanduhr zu übergeben. Aus Angst überließ das junge Opfer dem Afghanen, der danach davonlief, die Armbanduhr.