18-Jähriger stürzt bei Dacharbeiten in die Tiefe

Der 18-jährige Tiroler aus dem Bezirk Imst war am späten Nachmittag am Dach eines Rohbaus in Rinn mit Zimmererarbeiten beschäftigt. Gegen 16.30 Uhr stürzte der 18-Jährige aus noch unbekannter Ursache mit dem am Dach angebrachten Gerüst rund 7,5 Meter in die Tiefe, wo er auf einer betonierten Fläche aufschlug. Der schwer verletzte Arbeiter wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Innsbruck gebracht. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Innsbruck und der Freiwilligen Feuerwehr Rinn wirkten bei der Bergung des Verunglückten mit. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Das Arbeitsinspektorat wurde vom Vorfall in Kenntnis gesetzt.