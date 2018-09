Toni Mörwald kocht Graz ein

Von 16. November bis 2 März läuft die Saison. In dieser Zeit führt Haubenkoch Toni Möhrwald ein n„Doppelleben“. Schließlich betreut Mörwald neben dem Spiegelpalast in Graz auch jenen in Wien. Zum Gustieren verraten wir gleich einmal Auszüge aus dem Menü. Das reicht vom Saibling in Pfeffercreme über eine Zwiebelsuppe und einen Rinderrücken bis zum Schokoladenparfait. Wer auf Fleisch verzichtet, hat beim Mörwald gute Karten: „Das vegetarische Menü ist dem regulärem Menü in keinster Weise unterleg!“