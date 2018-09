Zwei neue Bürgermeister-Kandidaten für den Lungau

Das politische Erdbeben folgte am Fuß: Bei der Wahl 2014 wurde SP-Bürgermeister Franz Winkler abgewählt, VP-Mann Peter Rotschopf kam, Kocher zog in den Gemeinderat. „Es waren schwierige Zeiten, der Unmut in der Bevölkerung groß“, erinnert sich Rotschopf (63). „Meine Aufgabe war es, für Ruhe zu sorgen. Das habe ich geschafft.“ Nach der Wahl konzentriert er sich auf seinen Beruf als Direktor der Landwirtschaftsschule, mit Ende des Schuljahres geht er in Pension.