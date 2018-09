Koch musste in Hotelküche Tag und Nacht schuften

Dass Arbeit im Tourismus in der Hochsaison kein Honiglecken ist, wusste ein Koch aus St. Pölten. Dass er in einem Hotel in einem Fremdenverkehrsort in Salzburg 79 Stunden pro Woche am Herd stehen musste, war ihm dann doch zu viel. Und dass der Mann kaum Überstunden bezahlt bekam, rief die AK auf den Plan.