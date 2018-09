Drohen uns bald Almen ohne Kühe?

Anbinden von Kühen in der Kritik

Georg und Sylvia Heuberger haben sich entschieden, neben sanftem Tourismus auf nachhaltige Landwirtschaft zu setzen. Ihre Kühe bekommen kaum Kraftfutter und fressen Gras, das rund um den Bauernhof wächst. Wenn es nicht gerade ein Sauwetter hat, dürfen ihre Kühe auch im Winter nach draußen. Ansonsten sind sie im Stall an ihrem gewohnten Standplatz angebunden. Das Anbinden von Kühen ist in den vergangenen Jahren immer wieder in Kritik geraten. In der Diskussion darüber wird vergessen, dass es sich meist um eine Kombinationshaltung aus Anbinden und Freilauf auf der Weide handelt. Denn zahlreiche Landwirte, die ihre Kühe anbinden, lassen diesen aber auch regelmäßig Weidegang zukommen. Würden Konsumenten diese Kombinationshaltung eines Tages ablehnen und Politik oder Handel darauf eingehen, müssten Bauern wie die Familie Heuberger ihre Tiere schlachten lassen. Denn ein Umbau ist mit so wenigen Tieren selbst auf Jahrzehnte gerechnet nicht finanzierbar.