Köln-Legionär Schaub: „Das ist typisch Rapid“

Große Konkurrenz

Beim Team klappt es zuletzt nicht so: Schaub, der in den letzten drei Spielen der Ära Koller stets Torschütze war und auch in zwei der ersten drei Spiele der Ära Foda traf, kam in den letzten drei Partien gar nicht zum Einsatz: „Auf meiner Position ist die Konkurrenz mit Sabitzer und Lazaro sehr groß. Aber ich warte auf meine Chance und will dann zeigen, dass ich bereit bin.“