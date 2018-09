Von Sonne geblendet: Lenker übersah Stauende

Der 66-jährige Lenker war mit seinem Wohnmobil in Richtung Süden unterwegs. Kurz vor der Mautstelle in St. Michael herrschte Stau. Als der Neuseeländer aus der Einhausung Oberweißburg fuhr, wurde er von der Sonne geblendet. Er übersah das Stauende und fuhr auf das Heck eines Bosniers (66) auf. Dieser und sein Begleiter (65) wurden bei dem Unfall verletzt. Beide kamen in das Krankenhaus nach Tamsweg. Die Autobahn war für gut eine Stunde gesperrt.